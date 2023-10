Aggressiv kvinne viftet med sakser i Bergen

Natt til onsdag rykket politiet ut til Torgallmenningen i Bergen etter melding om en aggressiv kvinne som skal ha gått rundt med kniv.

Politiet var like i nærheten på grunn av et annet oppdrag, og kom i kontakt med kvinnen. Hun var i besittelse av to sakser, ikke en kniv. Ingen ble direkte truet eller skadd av dette, og det ble ingen anmeldelse. Kvinnen fikk bistand fra helsepersonell.