Advokat nekta å vedta fartsbot – tapte i retten

Ein advokat frå Bergen er i Sogn og Fjordane tingrett dømt til 15.000 kroner i bot for å køyre 82 kilometer i timen i 60-sona. Hendinga skjedde i januar i år i Lærdal. Han vedkjenner at han køyrde for fort, men meiner bøtesatsene er for høge og ikkje heimla i lov og forskrift. Difor hamna saka i retten. Han er vidare dømt til sakskostnader.