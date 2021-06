– Folk må være voldsomt obs. Det er helt ekstremt tørt, noen steder nesten eksplosivt. Tørt terreng og vind er en særdeles uheldig kombinasjon. Derfor har vi ekstra beredskap og rykker ut med ekstra mye folk når vi får inn melding om brann i terreng, sier brannsjefen i Bergen, Leif Linde.

Farevarsel på høyeste nivå

Tirsdag morgen innfører Meteorologisk institutt oransje farevarsel for hele Rogaland og områdene Hordaland og Sogn Vestland fylke. Det er høyeste nivå og indikerer at brannfaren er særdeles stor i hele området.

Det skjer bare fem dager etter branninfernoet på Sotra, vest for Bergen, hvor seks-sju kvadratkilometer med gress og lyng ble svidd av i storbrannen som herjet fra torsdag til lørdag.

Årsaken er langvarig periode med pent og varmt vær, noe som har tørket opp terrenget og gjort brannfaren svært stor. Først til helgen, kanskje ikke før søndag, er det meldt skikkelig regnvær på Vestlandet.

Også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er bekymret over situasjonen og maner til forsiktighet.

– Nå er det i realiteten skogbrannfare over hele landet, fra Sørlandet til Nord-Norge. Det er utfordrende og krever ekstra aktsomhet av publikum, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

– Slik situasjonen er nå, bør vurderingen ved å gjøre opp ild være at det gjør man ikke, for det er for stor fare forbundet med det.

Selv om en rekke kommuner i øyelikket er oransjemerket i skogbrannfare-varselet på yr.no, er det ingen andre fylker eller tilsvarende områder som har fått oransje varsel for hele området.

TAR LETT FYR: Brannen på Sotra før helgen viste tydelig hvor raskt situasjonen kan komme helt ute av kontroll når det er så tørt i terrenget som nå. Foto: Gerd Johanne Braadland / Gerd Johanne Braadland

– Må ha kontroll

Brannsjef Linde i Bergen minner om at det er generelt forbud mot å gjøre opp ild ute frem til 15. september, bortsett fra på steder hvor det er lagt til rette for det.

– Skal du først fyre opp en grill eller et bål nå, så må du ha full kontroll på flammene og tilgang på vann, sier Linde.

Hittil i år har DSB registrert 546 gress- eller innmarksbranner og 149 skog- eller utmarksbranner.