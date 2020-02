Den nye autopass-ordningen som ble innført ved nyttår innebærer at gående, syklende og passasjerer i bil og buss reiser gratis.

De som kjører alene i bil må ta regningen. Pendlere må betale mange tusen kroner ekstra i året for å komme seg på jobb, mens næringslivet har skyhøye fergeutgifter.

I Vestland har billettprisene for bilister økt med nærmere 40 prosent. I nord oppfordrer ordførere folk langs hele kysten til å protestere mot den kraftige økningen i fergeprisene.

DIESEL: Gamle dieselferjer som denne blir regnet som utslippsverstinger. Derfor har flere fylkeskommuner satset på nye, men dyre elferjer. Kompensasjonen fra staten har i stor grad uteblitt. Foto: Lars Johan Storækre

Billettprisene økt med 36 prosent

Tommy Persson er en av dem som har fått kjenne prisøkningen på lommeboken. Han driver et cateringfirma på Stord og er avhengig av fergen for å frakte mat over fjorden.

– Det er helt utrolig at de kan legge inn en slik økning for denne korte turen. Prisen har gått opp 50 kroner tur-retur. Jeg merker det godt på banksaldoen, sier han.

Persson pendler mellom hjemstedet Halsnøy i Kvinnherad og Stord.

Fergeturen på sambandet Ranavik-Skjersholmane tar 40 minutter og koster 244 kroner. Det er en økning på 36 prosent siden før nyttår.

De med bedriftsavtale betaler 132 kroner, mot 107 kroner tidligere. Det er en økning på 23 prosent.

– Klart det er negativt. Pengene forsvinner fort når en pendler et antall ganger i uke, sier Persson.

KYSTOPPRØR: Vestland-ordfører Jon Askeland har støtte fra sin partileder Trygve Slagsvold Vedum på Stortinget. Sp vil at staten fullt ut skal kompensere fylkenes inntektstap ved innføring av elferjer. – Viss ikke må vi sende regningen videre. Foto: EVEN NORHEIM JOHANSEN / NRK

Prisgaloppen kan fortsette

Og ifølge fylkesordfører i Vestland fylke, Jon Askeland (Sp), er det ikke sikkert at prisøkningen stopper der.

Vestland har vært i førersetet for satsingen på elferger og fylket har så langt tatt regningen for dette. Askeland har tidligere estimert merkostnadene til over 300 millioner kroner.

Men hvis ikke regjeringen bevilger mer penger, vil Askeland kreve mer penger fra de reisende.

– Vi kommer i en veldig dårlig økonomisk situasjon ved å ta regningen alene. Da må vi sende den videre. Enten i form av økende fergepriser eller i form av kutt i fergetilbudet.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen (Frp), uttalte til NRK tidligere denne måneden at det er opp til fylkesordførerne hvordan de vil prioritere fergedriften.

– Det er politisk vilje det handler om. Det kan ikke være sånn at staten skal kaste penger etter fylkeskommunene som ikke klarer å prioritere kjerneoppgavene sine.

Verken stat eller fylkeskommune vil altså ta ansvar for økte fergekostnader. Dermed har saken blitt en politisk kasteball som ingen vil gripe tak i.

Nå ber Ap regjeringen ta grep.

OPPGITT: Ordfører i øykommunen Tysnes, Kåre Martin Kleppe (H), er oppgitt over at ingen tar ansvaret for prisøkningen på fergebillettene. – Dette rammer de som ikke har noe valg, sier han. Foto: Stine Mari Velsvik / NRK

Ap ber regjeringen bla opp

Regjeringen må allerede i revidert nasjonalbudsjett til våren komme med ekstrabevilgninger for å få ned prisen på ferjebilletter, krever Arbeiderpartiet torsdag.

– Resultatet av den politikken regjeringen fører, er en oppskrift på å bygge motstand mot det grønne skiftet, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til NTB.

Forslaget blir fremmet når redegjørelsen til statsminister Erna Solberg (H) om regjeringsgrunnlaget skal debatteres i Stortinget torsdag.

Norges tre største fergefylker, Nordland, Møre og Romsdal og Vestland, hevder de er underfinansiert fra staten med til sammen 700 millioner.

– Ved å sende strømregningen for elektrifisering av ferjene direkte til kystbefolkningen skaper man bare motstand mot den viktige kampen mot klimaendringene, mener Skjæran.

OPPRØR: Langs hele norskekysten øker kravet om at prisen på ferjebillettene må settes ned. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

– Springer fra ansvaret sitt

Også for innbyggerne i Tysnes kommune på Vestlandet har billettprisene steget med 36 prosent. Ordfører Kåre Martin Kleppe er oppgitt over at alle peker på andre enn seg selv.

– Nå er jeg lei av folk som springer fra ansvaret sitt. Jeg er lei av fylkesordførerne som bare peker på staten. Så må staten også ta ansvar for å finansiere. Men jeg er frustrert over at alle slipper unna ved å peke på hverandre, sier han.

Også pendler Geir Kåre Sjo er avhengig av fergen til og fra jobb. Han har liten tro på at ferjependlerne vil bli hørt.

– De fleste av oss er stille oppgitt og biter det i oss. Det er ikke så mye vi kan få gjort uansett. Vi får bare bøye ryggen og akseptere det, sier han.