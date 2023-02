«Ubudne gjester» i hus i Sandviken

Det ble meldt om uvedkommende i et hus i Sandviken i natt. Politiet rykket ut til stedet og fant to unge menn sovende på et rom. Det viste seg at de to var venner med noen i husstanden og hadde fått låne et rom for natten. Dette var imidlertid ikke videreformidlet til de andre i husstanden.