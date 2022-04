«Thea» ble stalket i to år – nå er mannen dømt

I to år stalket og forfulgte en mann i 20-årene «Thea» og hennes mindreårige datter, som bodde i Bjørnafjorden.

Nå er han dømt til tvungent psykisk helsevern, blant annet for stalkingen.

Påtalemyndigheten mener mannen har vært psykotisk under gjerningsøyeblikkene.

Dommen er en av de første i Vestland som tar utganspunkt i paragrafen mot stalking eller personforfølgelse.

Norge har hatt denne lovbestemmelse i over fem år, men de fleste sakene har blitt henlagt.

– Min klient er veldig glad for at det endelig har falt en dom i saken, og hun er fornøyd med utfallet. Hun er glad for at saken endelig er over, sier bistandsadvokat Kristine Aarre Hånes til NRK.

Det var BT som omtalte dommen først.

Lov mot «stalking» Ekspandér faktaboks § 266.Hensynsløs atferd «Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.» § 266a.Alvorlig personforfølgelse «Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år.»

Måtte flytte for å slippe unna mannen

I fjor fortalte NRK gjennom flere artikler historien til «Thea», som opplevde å bli forfulgt av en fremmed mann.

Mannen og kvinnen møttes tilfeldig i en park for over tre år siden, da mannen satt på en benk og gråt. Hun ville hjelpe ham. Siden ble både kvinnen og datteren forfulgt av mannen.

Mannen har både sendt tekstmeldinger og intime bilder av små barn til «Thea».

Gjennom årene har «Thea» notert ned en rekke hendelser. Blant annet skal mannen ha satt seg på huk fremfor datteren hennes på butikken. Han skrek og insisterte på at hun tok imot en 200-lapp.

I notatboken står det også om plystring. Det var slik mannen varslet «Thea» at han sto utenfor huset hennes. En natt holdt han det gående i seks timer.

Mannen fikk besøksforbud mot «Thea», men har brutt forbudet en rekke ganger.

Politiet henla anmeldelsene for brudd på besøksforbud gang på gang, og «Thea» måtte til slutt flytte for å slippe unna mannen.

Saken har også skapt sterke reaksjoner på Stortinget.

HENLEGGELSER: Politiet henla anmeldelsene for brudd på besøksforbud gang på gang. Riksadvokaten grep til slutt inn i saken i juli i fjor, og omgjorde henleggelsene. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Riksadvokaten omgjorde henleggelsene

Riksadvokaten grep inn i saken i juli i fjor, og omgjorde henleggelsene. Politiet måtte dermed ta opp igjen etterforskningen.

I januar i år ble det tatt ut tiltale mot mannen. Han sto blant annet tiltalt for 14 brudd på besøksforbudet mot «Thea». Han sto også tiltalt for å ha brutt besøksforbud mot to andre personer.

Mannen ble også tiltalt for vold og trusler mot en kvinne i 40-årene. Kvinnen fikk brudd i ryggen og et alvorlig håndleddsbrudd etter at mannen skal ha dyttet henne.

Nå er han dømt i Hordaland tingrett, og må også betale nærmere 30.000 kroner i oppreisningserstatning til fire kvinner, deriblant «Thea».