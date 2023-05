«Sirkusløype» på ikonisk fjell kan bli stengt for allmenn bruk

Med utsikt mot havet og stupbratte fjellsider har Hornelen i Bremanger blitt eit ynda turistmål.

I juni opnar ei ny og omstridd Via Ferrata-løype (italiensk for «jernveg») opp sjøklippa, men det ser ut til at ikkje alle får bruke ho.

I «ein oppstartsfase» har kommunen sendt søknad om å stenge «den mest spektakulære Via Ferraten i Noreg» for allmenn bruk i to år.

– Vi meiner dette er lurt i ein oppstartsfase, seier ordførar i Bremanger, Anne Kristin Førde (Ap).

– Skal ikkje allmennretten ligge til grunn?

– Det står nok det i reguleringsplanen, men denne Via Ferrataen er den brattaste eg veit om, og eg trur vi gjer lurt i å tenke sikkerheit før vi gjer den til allmenn ferdsel.

Grunngjeving for å stenge Via Ferrata Hornelen for allmenn bruk Ekspandér faktaboks TRYGGLEIK. Det er ingen tvil om at dette blir ein bratt og utfordrande klatrerute som krev god tilrettelegging og god kontroll på bruk (gjennom guiding og planlegging av antal brukarar samtidig i løype) for å kunne vareta tryggleiken og ein positiv oppleving av brukarar. For å sikre seg dette har Bremanger kommune stilt krav til utbyggjar i reguleringsplanen. Utbyggaren meiner at vi ikkje kan garantere tryggleiken til dei som er med på betalt guiding turar og for dei som går på eiga hand. Vi veit at dette er allereie ein utfordring andre plassar (uansett om de har ein «ordning» for å unngå at de er i via ferrataen samtidig) og vi er redd for at i tilfelle Hornelen det kan berre bli verre pga. den krevjande klatring. Førestill deg berre korleis det er å «henge» på armar og bein i den bratte veggen i Hornelen og ikkje komme seg vidare fordi nokon blokkerar ruta ovanfor deg, og det å snu er ikkje mogleg.

Det blir stilt krav om sikkerheits og ulykkesberedskap som søkaren skal planlegge og ha tilgjengeleg når klatreruta er i bruk. Dette er søkaren helt einig i og vi skal sørge for at alt er på plass før vi tar i bruk løypa. Søkaren kan derimot ikkje stå bered for folk som eventuelt bruker løype på eiga hand sidan dette vil vere utanom tida der vår ulykkesberedskap gruppe (guidar og leiing) er på plass i anlegget. MERKEVARE. For søkaren som representerer ein investering av over 15 mio kroner risikokapital (utanom historiske kostnader som fleire har bidratt med) er det avgjerande at Via Ferrata på Hornelen blir ein sterk merkevare. Kanskje gjeld det for heile regionen. Frå erfaring i andre løyper (f.eks. Åndalsnes) viser det seg at risiko for ulykker går betrakteleg ned ved bruk av guidar (her får ein godkjent utstyr, instruksjon om trygg bruk av utstyr og måte å klatre på også er det guiden som har oversikt og kontakt med andre for å førebyggje uønskt situasjonar). Dette kan vere ein avgjerande faktor i om vi lykkes med å bygge et godt produkt og rykte eller ikkje.

Kritisk til avgrensing

– Det bryt med allmennretten og med fri ferdsel i naturen, seier Sigurd Felde.

Han er fjellførar og redningsmann i Norske alpine redningsgrupper.

Han legg til:

– Det er sikring heile vegen, men du kan sjølvsagt ikkje sjekke kompetansen til alle som ferdast der. Men slik er det i fjella, du kan ikkje sjekke alle som går på fjelltur. Fjellet er fritt.

Folk kan kome med sine merknadar om stenginga fram til 2. juni.

Dagleg leiar for Via Ferrata Hornelen forstår at det kjem kritikk.

– Eg forstår at dei tenker på allmennretten, men eg er overtydd om at dei fleste som forstår utfordringane med å gå denne løypa er einige med oss, seier Rogier van Oorschot.

Etter opninga 17. juni må alle klatrarane reise med guide og betale enten 1495 kroner for ein fem timars tur som tek deg halvvegs, eller 1695 kroner for ein 7–8 timar tur som tek deg heilt til toppen.

I sagaen om Olav Tryggvason blei det sagt at den tidlegare vikinghøvdingen klatra opp Hornelen. Eine ruta i Via Ferrataen er kalla opp etter han som var konge over delar av Noreg. Foto: iVest Consult

– Det var litt skummelt. Det var annleis og vanskelegare. Men det var veldig gøy, seier 15 år gamle Maylen Carlsen.

Ho er blant dei få som har fått testa den nye Via Ferrata-løypa opp Hornelen.

Ho er dottera til Runar Carlsen i Norges Boltefond, som har hatt jobben med å lage klatreløypa i Bremanger.

Maylén Carlsen og Ailin Nevjar har gått fleire Via Ferrata-løyper i Noreg og meiner løypa var skummel og gøy. Foto: Runar Carlsen

Kan opne for fri ferdsel i framtida

I tillegg til at løypa er krevjande er Hornelen utsett for vind. Noko som kan gjeve utfordringar for redningshjelp om det skal vere nødvendig i fjellveggen.

Likevel opnar Bremanger-ordføraren for at det kan bli opna for fri ferdsel med tida.

– På sikt om nokre år så kan det vere mogleg å opne for allmenn bruk, men i ein startfase meiner vi det er lurt å skaffe seg nokre erfaringar, seier ho.