Regjeringa aukar CO2-avgifta til 1176 kroner

Regjeringa aukar CO2-avgifta frå 952 til 1176 kroner per tonn. Det svarer til ein auke på 19 prosent.

Nettstaden Energiwatch har rekna ut at det neste år vil koste 2101 kroner per tonn med CO2-utslepp på norsk sokkel. Prisen omfattar både klimakvotar og CO2-avgifta, og er bakgrunnen for ønsket i oljebransjen om å elektrifisere sokkelen. Prisen på klimakvotar er i dag cirka 80 euro per tonn.

Regjeringa foreslår i tillegg å auke CO2-avgifta for ikkje-kvotepliktig avfallsforbrenning til 882 kr/tonn CO2 i 2024.

Til saman blir det foreslått politikk som kuttar 17,3 millionar tonn CO2-ekvivalentar i ikkje-kvotepliktig sektor innan 2030. Det er nok til å oppfylle avtalen med EU, skriv Altinget.