Onsdag 19. mai tok Fagforbundet ut sju tilsette ved Røde Kors sitt rehabiliteringssenter på Haugland i Fjaler i streik. Dei streikande jobbar på kjøkkenet og resepsjonen.

– Dette betyr at det no er oppgåver som ikkje blir gjort, og dei er ei utfordring å løyse dette utan å kome i konflikt med streikesituasjonen, seier regionleiar for Fagforbundet Vestland, Ralf Einar Johannessen.

I alt jobbar det kring 90 personar på Hauglandssenteret, og sju av dei er organisert i Fagforbundet. Dermed er streiken så stor som den kan bli.

Kristine Nergaard, forskar ved Fafo, fortel at dette er den einaste streiken i landet no.

– Det er ikkje så vanleg med slike små streikar, men det skjer av og til, seier ho.

Kjønnsnøytral pensjon

Striden står om pensjon i dei lokale lønsforhandlingane mellom Fagforbundet og arbeidsgivarorganisasjonen Spekter. Dei er framleis ikkje blitt einige, og har altså streika sidan onsdag.

– Vi synest det er trasig, og ville forhandle fram ei løysing. Men slik vart det ikkje, seier Johannessen.

Dei tilsette har fått tilbod om ei innskotsbasert tenestepensjonsordning. Det er ikkje godt nok, seier Kari Daltvik som er nestleiar i Fagforbundet Vestland.

– Innskotspensjon er verken kjønnsnøytralt eller varer livet ut. Det betyr pensjon til ein er 77 år, og etter det må ein klare seg på folketrygd, seier ho.

Daltvik trekk fram at dette kan vere særleg negativt for kvinner, som i snitt lever lenger enn menn.

STREIKAR FOR PENSJON: Resepsjonsmedarbeidar Rolf Bjørkås saman med Ralf Einar Johannessen og Kari Daltvik i Fagforbundet Vestland. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Spekter er på si side krystallklare:

– Pensjonsordninga må vere felles for alle tilsette, og det er ikkje aktuelt at ei fagforeining som organiserer ein svært liten del av dei tilsette skal avgjere kva for pensjonsordning senteret skal ha, seier administrerande direktør Anne-Kari Bratten.

Må ha med nistepakke

Streiken får konsekvensar for drifta og pasientane, seier direktør ved Hauglandssenteret, Inger Johanne Osland.

– Delar av dagane vil resepsjonen vere stengt. Nokre måltid må pasientane ha med som nistepakkar, men dei får likevel mykje god mat. Det blir eit dårlegare tilbod til pasientane, men vår helsefaglege stab er i full drift, forsikrar ho.

Nergaard i Fafo forklarar at streikar alltid vil vere krevjande, uansett storleik.

– Men det er klart, slike mindre streikar vil jo ha større effekt jo fleire som streikar. Dette fordi det råkar arbeidsgivar i større grad, seier ho, og legg til:

Såpass små streikar som omfattar ei verksemd kan vare ganske lenge. Dette kan potensielt bli ei langvarig konflikt.

KREVJANDE: Sjølv om ein streik er liten, er han likevel krevjande, meiner Kristine Nergaard, forskar ved Fafo. Foto: FAFO

Direktøren kallar situasjonen for trist.

– Vi er kjende for gode vilkår og godt samarbeid, og vi er opptekne av at våre tilsette skal ha ei god pensjonsordning. Vår dør er open, så når Fagforbundet ønskjer å prate er vi villige til å ha nye samtaler, seier ho.