«Kraftig prisvekst» på norske flyreiser: – Veldig vanskeleg å forklare

For berre nokre år sidan kunne ein fly mellom fleire norske storbyar for 300 kroner ein veg.

No er ein heldig om ein kaprar kampanjeprisar som er dobbelt så dyre, og då skal ein også gjerne bestille i god tid.

Frå 2021 til 2022 gjekk prisane på norske flyreiser opp med 20 prosent i snitt, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) si oversikt.

Det følgande året er veksten nesten dobla, med heile 38 prosent.

Turistnæringa i Noreg er tilbake der den var før pandemien, seier Avinor. Men flyselskapa tener ikkje det same som dei gjorde enno. Foto: Tore Ellingseter

– Vi har sett ein generell prisvekst i samfunnet, noko som også har påverka flybransjen, seier Thomas Iversen til NRK. Han er juridisk seniorrådgivar i Forbrukarrådet.

Det at flydrivstoff har blitt dyrare etter at det blei krig i Ukraina, og krona har blitt svakare i forhold til andre valutaar, meiner han også vil halde prisane høge i tida framover.

– I tillegg har Flyr-konkursen ført til at vi har fått eitt flyselskap mindre i Noreg. Mindre konkurranse bidreg også til høgare prisar.

– Har tapt sju år med vekst

Spådommen for nokre år sidan var at ein skulle vere på same nivå som før pandemien i fjor eller i år.

Økonom Frode Steen ved Norsk Handelshøgskole (NHH) meiner 2026 eller 2027 er meir sannsynleg, sidan veksten i flytrafikken er mykje slakkare enn før.

Frode Steen meiner Norwegian sitt oppkjøp av Widerøe truleg ikkje blir positivt for prisane, men at det framleis er for tidleg å seie. Foto: Gunnar Sætra / NRK

– Då har vi altså tapt sju år med vekst, seier han.

– Det er klart at det kostar noko, og det ser vi for eksempel no når Avinor slit med å få ting til å gå rundt.

Steen forskar blant anna på norsk økonomi og flyreiser ved NHH i Bergen. Foto: Hallvard Lyssand

Men det dyre drivstoffet, høgare løn til tilsette og generelt høge prisane som flyselskap må forhalde seg til i 2024, forklarar ikkje den «kraftige prisveksten» vi såg i fjor, ifølge Steen.

– Det er lett å forklare 20 prosent der, men det er veldig vanskeleg å forklare resten. Drivstoffprisane har gått opp, men ikkje så mykje trass alt. Lønningar har gått opp som alle lønningar har gått opp.

– Det eit veldig stort tal. Då tenker eg vi må sjå på andre ting, og då er det veldig freistande å seie at dette tyder på at konkurransen ikkje er så tøff som den ein gong var.

Like mange turistar som før pandemien

Den årlege reisevaneundersøkinga, altså tala som viser kor mykje vi reiste i løpet av året, er først klar om nokre månader.

Men tal frå Avinor fortel oss at folk ikkje har late seg skremme av prisauken.

I 2023 reiste 49 millionar passasjerar til og frå deira lufthamner i Noreg. Dette er 10 prosent fleire enn i 2022. Men talet på innanlandsreiser auka berre med 5 prosent.

Fleire utanlandske turistar reiser både inn i Noreg og vidare innanlands. Biletet viser tilreisande på ein gatemarknad i Flåm. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Desse er stort sett berre på grunn av auken i tilreisande turistar, som fylte mange av seta også på innanlandsflya.

– Talet på besøkande til Noreg har auka gjennom året, og er no tilbake på nivået vi såg før pandemien, seier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, i ei pressemelding.

Dette har også Steen lagt merke til.

Sjølv om 25 millionar passasjerar besøkte Oslo lufthamn i fjor, var dette framleis 12 prosent lågare enn i 2019. Foto: NTB

– Når dollarkursen og eurokursen er som dei er, er det faktisk relativt sett billigare å feriere i Noreg enn før, og då kjem dei.

– Det er gode nyheiter for den norske turistnæringa. Det er mykje dårlegare nyheiter for dei av oss som har lyst til å reise ut av landet.

Planlegg turen tidleg

Mesteparten av flytrafikken i Avinor kjem frå og mellom flyplassane dei kallar for «dei fire store»: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Av desse var det Bergen lufthamn Flesland som var nærast passasjernivået i 2019: 6,3 millionar reiste til eller frå den i 2023, samanlikna med 6,4 den gongen.

Foto: Forbrukerrådet

På omtrent denne tida i fjor meinte flyanalytikar Hans Jørgen Elnæs i Winair AS at tida for billige flybillettar er over. Sidan har prisauken altså dobla seg.

Iversen i Forbrukarrådet anbefaler å planlegge det i god tid, når ein først skal ut og reise med fly.

– Det er openbert mykje dyrare å fly i helgene og i samband med skuleferien, då etterspurnaden er høgast, seier han.

– Folk som vil ut og fly bør sjekke prisar i god tid i førevegen, samt prøve å vere fleksible på kva for dagar dei reiser.