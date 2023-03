«Kompani Lauritzen» til Voss

Til hausten startar innspelinga av «Kompani Lauritzen» på Voss. Det melder Avisa Hordaland. Både versjonen «Kompani Laruitzen: Tropp 3, 4 og 5» og tre sesongar av kjendisversjonen skal skje på Voss.

– Det er fantastisk at me får moglegheit til å produsera to av TV 2 sine aller største programkonsept på Voss, seier TV 2-sjef Olav T. Sandnes til avisa.

– Kva skal eg seia, dagens gladnyheit. To fantastiske seriar kjem til ei fantastisk bygd, seier ordførar Hans-Erik Rinkjøb.