«Komiske skattereglar» gjer at kommunar taper pengar på grøne batteri

Amund Vik (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet:

– Vi må i fremtiden bygge ut mer kraftproduksjon for å sikre regjeringens mål om at rimelig fornybar kraft fortsatt skal være et gode for samfunnet og et konkurransefortrinn for norsk industri. Om det blir aktuelt med store pumpekraftverk i Norge i fremtiden avhenger av mange faktorer. De markedsmessige forholdene vil være viktige for om dette er økonomisk interessant for aktørene. Å pumpe vann opp igjen i magasinene og deretter produsere kraft på kort tid medfører også miljøvirkninger, og vil måtte vurderes konkret fra sak til sak.

Jan Inge Krossli, kommunikasjonsrådgiver i kommunesektorens organisasjon, KS

– Vi mener at kommuner som stiller sine naturressurser til disposisjon må få kompensasjon for det og sin rettmessige del av verdiskapningen. Når det gjelder regjeringens energikommisjon, har ikke KS uttrykt noen forventninger til den ennå.