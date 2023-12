«Kjempestor stein» sperret felt på fylkesvei 53

Torsdag ettermiddag gikk det et steinsprang på fylkesvei 53 mellom Fodnes og Naddvik i Årdal. Vegtrafikksentralen fikk melding om en «kjempestor stein» som sperret ett felt.

I en oppdatering klokken 13.36 skriver Vegtrafikksentralen at steinen er fjernet, og at veien er åpnet for fri ferdsel igjen. Steinen var på størrelse med et flygel, ifølge Vts.