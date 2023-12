Chat GPT, KI-genererte bilder og Snapchats «My AI».

Sannsynligheten er stor for at du har hørt om denne typen kunstig intelligens i løpet av året som har gått.

– Kunstig intelligens har virkelig blitt allemannseie i 2023, sier direktør i Språkrådet, Åse Wetås.

Dette er bakgrunnen for valget av årets ord, som altså er «KI-generert».

– «KI-generert» er et adjektiv, og betyr noe i retning av «laget med kunstig intelligens». Dette er et ord som kommer til å bli viktig i fremtiden, mener Wetås.

KI fremfor AI: Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, mener det er viktig at vi har gode, norske fagord. Hun heier på bruken av KI (kunstig intelligens) fremfor AI (artificial intelligence). Foto: Oda Hveem

Hvert år kårer Språkrådet «Årets ord» i samarbeid med professor ved Norges Handelshøyskole, Gisle Andersen. De tar for seg databaser med ord som har blitt brukt i media i løpet av året, og sammenligner disse med funn fra tidligere år.

Ordet som blir valgt skal betegne noe som har preget året som helhet.

Årets ord 2023 Ekspander/minimer faktaboks KI-generert

Demenskor

Milliardærflukt

Polykrise

Grønn kolonialisme

Sensitivitetsleser

Dyrtid

Ultraprosessert

Planvask

Nevromagfold Ord som ikke nådde helt opp: Griskflasjon

Novent

Barbenheimer

– Vi er opptatt av at det skal være noe som har vært mye omtalt, og gjerne noe som ikke bare knytter seg til en enkelt nyhetssak, men som er litt mer generelt, sier NHH-professor Gisle Andersen.

– Og så skal det være noe som vi har tro på for fremtiden. Det gjelder veldig for ordet KI-generert, for vi tror at det kommer til å bli mye brukt, også fremover.

AI eller KI?

Ser vi på nordmenns Google-vaner for 2023, er det tydelig at kunstig intelligens er noe vi er opptatte av.

«Hvordan fjerne My AI» og «Hva er AI» er blant spørsmålene vi har søkt på flest ganger dette året.

AI er for øvrig den engelske forkortelsen for kunstig intelligens, og står for artificial intelligence. Mens den engelske forkortelse er den mest populære i våre naboland, er det den norske forkortelsen som har fått fotfeste her hjemme.

– Selv om det er en del som fortsatt snakker om AI i Norge, så er det sånn at det er den norske forkortelsen KI, som blir mest brukt i nye sammensetninger og i nye forbindelser, forklarer Andersen.

Årets ord 2023-2008 Ekspander/minimer faktaboks 2023: KI-generert 2022: Krympflasjon 2021: Sportsvaske 2020: Koronaen 2019: Klimabrøl 2018: Skjebnelandsmøte 2017: Falske nyhende 2016: Kvardagsintegrering 2015: Det grøne skiftet 2014: Framandkrigar 2013: Sakte-tv 2012: Å nave (naving) 2011: Rosetog 2010: Oskefast 2009: Svineinfluensa 2008: Finanskrise

Polykrise og dyrtid

Krig, konflikt og økonomisk usikkerhet har også preget 2023. På topp 10-listen finner vi ord som gjenspeiler dette.

Andersen trekker frem nyordet «polykrise» som et annet ord som har vært betegnende for året som har gått.

Det har vært en eksplosiv vekst i bruken av både KI-genererte tjenester og ordet «KI-generert», forteller professor ved NHH, Gisle Andersen. Foto: Marit Hommedal

– Ordet polykrise betyr at mange ulike kriser pågår samtidig, og det er ganske passende for den situasjonen som Norge og verden befinner seg i. Vi har to kriger ikke så langt fra vårt eget hjem, og situasjonen med dyrtid og høye strømpriser og massevis av forskjellige ting som folk sliter med.

«Dyrtid» var et annet alternativ, forteller NHH-professoren. Ordet er alt annet enn nytt, tvert imot var det svært mye brukt på begynnelsen av 1900-tallet.

– Men så er det noe med at det har hatt en eksplosiv vekst de siste årene. Det har vært så utrolig mye snakk om dyrtid som en betegnelse på den økonomisk vanskelige tiden som mange opplever akkurat nå.

«Dyrtid» nådde altså ikke helt opp, men fikk likevel plass på årets topp 10-liste.