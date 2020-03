«Kamelen» tiltalt for ran og trusler: – Truet til seg mobiltelefon med kniv

Han er kjent for anti-politi-låten «Si ingenting», men i avhør har 27-åringen lagt kortene på bordet om flere av tilfellene han nå er tiltalt for. Men på det alvorligste punktet erkjenner han ikke straffskyld.

– Han nekter for å ha begått noe ran, sier artistens forsvarer, advokat Jørgen Riple.

Det samme ga «Kamelen» selv uttrykk for etter det første fengslingsmøtet.

– Det er en «syk» siktelse, sa Mosele til NRK da han ble ført ut av rettssalen.

«Neste gang dreper jeg deg»

Ranet skal ifølge tiltalen ha skjedd mandag 17. februar på Bontveit i Fana bydel. «Kamelen» og en kamerat skal da ha oppsøkt en 56 år gammel mann som kameraten hadde en langvarig nabokonflikt med.

56-åringen har forklart at artisten sprayet ham i øynene med pepperspray uten forsvarsel midt under den opphetede diskusjonen.

Da de to oppdaget at fornærmedes kjæreste tok bilder av opptrinnet, skal en av dem ha trukket kniv og truet henne til å gi fra seg mobiltelefonen.

Etterpå skal artisten ifølge tiltalen ha truet 56-åringen på livet med ordene: «Neste gang dreper jeg deg»

I tillegg er Mosele tiltalt for et annet tilfelle av trusler i forbindelse med filming med mobiltelefon, kjøring uten førerkort og oppbevaring av både pepperspray og patroner.

AKTOR: Politiadvokat Jørgen Henriksen i Vest politidistrikt skal føre saken for påtalemyndigheten. Foto: Therese Pisani / NRK

– Saken vil bli prioritert

Påtalemyndigheten håper å få gjennomført rettssaken mot bergensrapperen før sommerferien, selv om det er unntakstilstand også i tingretten på grunn av koronakrisen.

– Jeg regner med at denne saken vil bli prioritert siden tiltalte sitter varetektsfengslet, sier aktor i saken, politiadvokat Jørgen Henriksen.

Artisten vil trolig måtte møte personlig i rettssalen, så sant han ikke er syk eller har symptomer som er forenelige med koronaviruset.

– Derimot kan det bli aktuelt å la vitner forklare seg på videolink, sier Henriksen.

– Har gått prestisje i saken

Moseles forsvarer, advokat Jørgen Riple, mener det er stor tvil om politiet har tatt rett mann. Riple legger heller ikke skjul på at han synes påtalemyndighetens reaksjon er voldsom.

– De har tatt ekstremt alvorlig på et forhold som jeg rangerer som mindre alvorlig. I tillegg ser jeg i bevisoppgaven at de har satt flere av sine aller beste folk på saken. Så her blir det vanskelig for politiet å si at det ikke er gått prestisje i dette, sier Riple til NRK.

Forsvareren mener i motsetning til politiadvokat Henriksen at det er lite sannsynlig at rettssaken mot rapperen vil bli avviklet før sommerferien. Riple tror derfor 27-åringen kan bli løslatt om kort tid.

Lekte katt og mus med politiet

27-åringen er tidligere straffedømt for en rekke alvorlige voldstilfeller og satt 20 måneder i fengsel mellom 2016 og 2018.

Mest kjent er han trolig for at han rømte fra varetektsfengsel i 2015 og deretter lekte katt og mus med politiet frem til han ble pågrepet under en konsert to måneder senere.

– Det var flere sivilpoliti inne i lokalet som ventet til jeg var ferdig med konserten. Da jeg gikk ut bakdøren stod de der og ventet på meg, sa Mosele i et intervju med P3 i fjor.

VIL HA LØSLATELSE: Moseles forsvarer, advokat Jørgen Riple, har tidligere bedt politiet løslate artisten før rettssaken kommer opp. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

– Vil være et godt forbilde

I det samme intervjuet fortalte rapperen at han nå ønsker å være et godt forbilde for sine unge fans.

– Når kidsa kommer til meg og forteller at de har stjålet fra butikken, så prøver jeg å sette dem på plass der og da. Jeg vil jo redde dem fra å ende opp sånn som jeg gjorde, sa 27-åringen.

«Kamelen» skulle opprinnelig holde en rekke konserter denne våren og var også en av headlinerne på årets Bergenfest.