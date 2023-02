Vaktsjefen på «Helge Ingstad» er den eneste som er tiltalt etter kollisjonen mellom fregatten og tankskipet «Sola TS» i november 2018.

Rettssaken etter ulykken har pågått i tre uker. Aktor mener at ulykken skyldtes vaktsjefen sine handlinger.

Men også andre kunne gjort mye annerledes, mener forsvareren til vaktsjefen.

Blant annet gjelder dette losen på tankskipet «Sola TS». Han fungerte som «kjentmann» om bord på tankskipet, og skulle lose det trygt ut av fjorden. Losen har fått kritikk for flere forhold om bord, hovedsakelig:

posisjon i fjorden

dårlig kommunikasjon og radarbruk på broen

lys på dekk blendet fregatten

Aldri før har offentligheten fått høre losen sin versjon av ulykkesnatten.

Han stilte seg undrende til hvordan mannskapet på fregatten kunne forveksle tankskipet med land.

– Om du aldri har vært på sjøen før, kan det sikkert være et problem. Men ikke bortsett fra det, svarte losen.

Lang erfaring

Losen stilte i retten i nystrøket Kystverket-uniform. Han er en erfaren sjømann, som tidligere har vært kaptein og styrmann.

Siden 2007 har han jobbet som los. Siden rundt 2010 har han hjulpet tankskip ut fra Stureterminalen utenfor Bergen.

«Sola TS» var en båt han hadde vært på før, forklarte han i retten.

Den aktuelle ulykkeskvelden var det klart vær. Fra broen kunne han se tre skip seile nordover i Hjeltefjorden. «Panoramautsikt», forklarte han.

KLAR FOR AVGANG: Illustrasjon av «Sola TS» ved Stureterminalen. Foto: Statens havarikommisjon / Illustrasjon

Like etter de hadde lagt ut fra kai, klokken 03.53, så han den grønne lanternen til «Helge Ingstad» i fjorden foran seg.

Skipet kom i høy fart.

Losen forklarte at det er helt normalt med mye trafikk i denne fjorden. Men det normale er også at skip som kommer imot skal gjøre en vikemanøver, og kjøre styrbord, forklarte han.

Men vikemanøveren kom aldri.

Før dette hadde «Sola TS» allerede gitt to beskjeder på radioen som alle skip i området plikter å lytte til. Først at de gjorde seg klar for avgang, deretter at de la fra kai.

– Alle som går i området har lytteplikt. Når jeg rapporterer på radioen, rapporterer jeg ikke bare til Fedje, men til alle, sa han.

Han sier at han forventet at «Helge Ingstad» brukte radioen. Han sier også at han forventet at fregatten brukte radar.

– Det er jo normalt. Jeg skulle jo tro det. Alle bruker jo det, stort sett.

KOLLISJON: Klokken 04.01.15 kolliderte «Sola TS» og «Helge Ingstad». Losen på «Sola TS» forklarte i retten at han ikke opplevde noe voldsomt til kollisjonen, men så lysglimtene i baugen. Foto: Sola TS/Statens havarikommisjon

– Noe hakkende gale

Klokken 03.58 tok han kontakt med trafikksentralen Fedje VTS for å forstå hvem som kom imot. De kunne først ikke svare hvem som kom imot.

Lydopptak som spilt i retten viste at dramatikken tilspisset seg de siste to minuttene før kollisjonen.

Losen mener det var ingenting de kunne gjort annerledes for å unngå situasjonen.

– Her er det noe hakkende gale. Ikke har de brukt radar, ikke har de brukt radio, sa losen.

I retten fikk han direkte spørsmål om hva han tror var årsaken til ulykken.

– Jeg tenker jo at det her må det være noen som har for lite erfaring. Det er helt utrolig at det skjedde, sa han.

Mener dekkslyset ikke var et problem

På vei nordover i Hjeltefjorden arbeidet deler av tankskipsmannskapet på dekk.

Skipet skulle klargjøres for å seile på havet. På dekk stod lysene på, slik at mannskapet på dekk skulle se hva de holdt på med.

Vaktsjefen på «Helge Ingstad» mener at dekkslyset overdøvet lyset fra lanternene til tankskipet. Det gjorde at vaktsjefen ikke skjønte at skipet var nettopp et skip.

– Kan dekksbelysningen gjøre det vanskelig for andre å forstå at «Sola TS» er et fartøy, spurte aktor.

– Nei. Har du aldri vært på sjøen før, kan det være et problem. Men bortsett fra det, tror jeg ikke det, svarte losen.

Han slo også tilbake mot et av funnene i Havarikommisjonen sin rapport.

I den står det at det var lite relativ bevegelse på dekkslysene.

– Det er ikke snakk om en liten relativ bevegelse når vi har snudd et 250 meter langt skip i fjorden, sa han.

Slår tilbake mot Sjøforsvaret

Tidligere har både skipssjef og vaktsjef på «Helge Ingstad» sagt at det var unaturlig at tankskipet seilte opp fjorden på babord side av fjorden.

Men i retten ble det vist fram instrukser for tankskip fra Stureterminalen. De viser at tankskip skal seile på babord side fordi det er korteste vei ut.

Slik kan de komme seg ut i havet i vest uten å krysse Hjeltefjorden to ganger, og for å gå på kollisjonskurs med land.

Aktor Magne Kvamme Sylta spurte losen hva han tenkte om anklagene om at de seilte på feil side.

– Det tyder på at de som sier det ikke har greie på det. Jeg mener at det de sier er feil. Vi ligger rett når vi ligger babord. Båtene har gått sånn siden Stureterminalen åpnet, sa losen.

Han fortalte i retten at han som los har opplevd flere situasjoner med marinefartøy.

Blant annet har det skjedd flere ganger at krigsskip har krysset foran båten han er på, med liten avstand.

– Da blir det spennende, sa han i retten.

– Jeg vet ikke helt om de har forstått at vi ikke kan svinge slik som mindre båter kan gjøre.