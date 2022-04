«Havila Capella» ligger fremdeles i Bergen

Tirsdag kveld skulle 232 passasjer ha seilt fra Bergen til Kirkenes.

Men på grunn av sanksjoner mot Russland, er skipet strandet.

Skipet ligger fast ved kaien i Bergen.

Nå kjemper administrasjonen i Havila Kystruten en iherdig kamp mot klokken. Selskapet har søkt dispensasjon fra sanksjonsreglene.

Selskapet trenger svar fra myndighetene og forsikringsselskapet innen klokken 12 for å unngå kansellering av hele turen.

Må refinansiere 4 milliarder

De fire skipene til selskapet Havila er finansiert av russiske GTLK. Selskapet er rammet av sanksjoner, og skipet mangler da forsikring.

Tidligere har konsernsjef i Havilagruppen, Per Sævik, sagt til NRK at de trenger å refinansiere nesten 4 milliarder kroner.

Skjærtorsdag venter de fortsatt på en avklaring for når de kan seile Bergen.

– Vi venter på svar fra myndighetene og forsikringsselskapet for å få gjeninnsatt forsikringen vår. Vi må vite at forsikringen er gyldig og at vi har de rette dokumentene for å kunne seile, sier Lasse A. Vangstein, kommunikasjonsansvarlig i Havila Kystruten.

– Noen er frustrerte DOKUMENT TIL PASSASJERER: Denne informasjonen fikk passasjerene onsdag kveld, og passasjerene er blitt bedt om å signere. Foto: Privat

Vangstein sier at de må seile innen klokken 14.00 i dag for å kunne gjennomføre en rundreise. Da er planen at skipet skal seile direkte til Tromsø for å ta igjen rutetabellen der.

– Kan vi ikke seile inne klokken 14.00 må vi kansellere denne turen. Passasjerene får beskjed innen klokken 12.00, så vi har noen timer på oss. Vi håper å ha en avklaring innen da, sier han.

FAST: Passasjerer har ventet på svar siden tirsdag kveld. Foto: Roza Bawan / NRK

Vangstein sier at de har fått blandede reaksjoner fra passasjerene som skulle reise med Kystruten.

– Det er selvsagt noen som er frustrerte, men de fleste har forståelse for at dette er utenfor vår kontroll.