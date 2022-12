«Dansk dynamitt» til Sogndal

Daniel Michael Rodriguez Arrocha (27) er klar for Sogndal Fotball. Sportssjef Håvard Flo seier klubben sine nettsider at dei ei tid har jobba med å signere midtstopparen. – Daniel er ein ettertrakta spelar i både Noreg og utlandet, seier Flo. Arrocha fekk seks kampar for Mjøndalen i år.