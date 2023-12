«Årets unge spiller» forlenger med Brann

Jonas Torsvik har signert sin første A-lagskontrakt med Brann. Det skriver klubben på sine nettsider.

– Det er fantastisk å ha ny kontrakt i boks, og det er deilig å vite at jeg skal fortsette å være i Brann. Det har vært mange spørsmål om kontrakten, og det er fint å nå vite at jeg skal være her i lang tid, sier 18-åringen.

Torsvik ble kåret til årets unge spiller av Bataljonen for sesongen 2023.

Avtalen gjelder ut 2026.