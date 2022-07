CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

– Den er jo alt for sprek. For meg, seier Are Opstad Sæbø.

For to år sidan tok han MC-lappen, for å kunna køyra elektrisk motorsykkel.

Ein låg og romskipaktig kvinelyd kjem frå sykkele når han trillar inn på parkeringsplassen framfor arbeidsplassen.

– Det er ein fantastisk måte å koma seg fram på i både byen, og litt utanfor. Køyreeigenskapane er foretreffelege, seier entusiasten.

Sæbø sin elektriske motorsykkel har EL-skilt, slik som elbilar har. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

Men sjølv om Sæbø er nøgd med sin elektriske tohjuling, har ikkje salet av elektriske motorsyklar teke heilt av enno, trass i at det no er kome Enova-støtte.

I år er det seld 4.698 nye tunge motorsyklar her til lands. 104 av dei var elektriske, ifølgje Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) sine tal per 19. juni.

Mil etter mil etter mil

Låge drivstoffkostnadar, enkelt vedlikehald og relativt låg lyd er nokon av det Sæbø likar med motorsykkelen sin.

– Den brukar rundt ein tidel av det ein dieselbil brukar på mila, seier han.

Sæbø må "saktelada" motorsykkelen med vanleg stikkontakt. I byen er rekkevidda til motorsykkelen vel 20 mil.

Motorsykkelen til Are Opstad Sæbo har elektrisk motor, batteri, reimdrift og manglar kløtsj. Elles er det meste som ein vanleg motorsykkel. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

– Har du nokon gong hatt rekkeviddeangst?

– Ein gong. Då køyrde eg til Hardanger, og hadde to prosent att på batteriet då eg kom fram. Den kjem omtrent 16 mil på motorveg, seier Sæbø.

Ventar oppsving i salet

Den 22. mars innførte Enova 25.000 kroner i støtte til kjøp av nye, tunge el-motorsyklar.

For kjøp av lette motorsyklar får ein ei tilsvarande støtte på 15.000 kroner, medan ein får 3.500 kroner om ein kjøper elektrisk moped.

– Leverandørane fekk ein voldsom sterk etterspurnad når me kom med denne støtteordninga, seier seniorrådgjevar Tor Brekke i Enova.

Sidan mars har Enova gitt støtte til 66 tunge elektriske motorsyklar.

– Det er ikkje så veldig mange, seier Brekke.

Tor Brekke, seniorrådgjevar i Enova, køyrer sjølv elektrisk motorsykkel. – Det er naboen glad for når eg køyrer til jobb om morgonen, seier Brekke. Foto: Enova

I tillegg til at enkelt leverandørar ifølgje Brekke har slite med leveransane, har elektriske motorsyklar hatt noko av dei same barnesjukdomane som elbilar hadde dei fyste åra.

– Det er ikkje alle som veit at det finst gode elektriske alternativ om ein skal kjøpa motorsykkel. Men det har vore ei bra teknisk utvikling dei siste åra. Me trur at me vil sjå ei god auke i framover, seier Brekke.

Enova innførte støtta på bakgrunn av målet om at 45 prosent av nye MC-ar og mopedar skal vera elektriske innan 2030.

Målet er greidd ut om i Klimakur 2030.

Ifølge Norsk klimastiftelse var 12,9 prosent av nye tohjulingar i juni utslippsfrie.

Det inkluderer altså også lette motorsyklar og mopedar.

Sjølv om det er store variablar mellom månadane og regionane i Noreg, er trenden stigande.

Spesielt drar mopedar andelen opp.

Ifølgje OFV er halvparten av dei rundt 1100 mopedane som var selde i Noreg pr. 19. juni, elektriske.

Elektriske motorsyklar av det italienske merket Energica på utstilling hjå PM Motor i Bergen. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

– Veksande interesse

Mark Pettit hjå PM Motor i Bergen starta salet av elektriske motorsyklar i vår. Så langt har dei solgt ein handfull eksemplar.

– Det er ei veksande interesse. Folk er nysgjerrige, og vil koma og prøvekøyra. Nokon kjøper, medan nokon er litt på vent slik dei var med elektriske bilar, seier Pettit.

Dei elektriske motorsyklane dei sel er blant dei dyraste på marknaden i Noreg, med hurtiglading og rundt 30 mils realistisk rekkevidd.

Mark Pettit sel elektriske motorsyklar hjå PM Motor på Landås i Bergen. Så langt har salet gått godt, opplyser han. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

Mellom anna Energica, som nyleg kom på markedet i Noreg, og er «motorsyklanes Tesla.»

På same måte som dei merka at fleire ville kjøpa vanlege motorsyklar då bompengeprisaneauka i Bergen, har dei merka auka interesse for dei elektrisk motorsyklane som følgje av auka drivstoffprisar.

– Me har iallfall ein kunde som køyrer mange mil i veka. Han glisar no, for han sparar mykje pengar på drivstoff, seier Pettit.