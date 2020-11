– Talet smitta i Bergen sprenger alle rekordar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Under laurdagens pressekonferanse hadde ikkje byrådsleiar Roger Valhammer gode nyheiter å koma med.

– Talet smitta i Bergen dei siste 14 dagane sprenger alle rekordar, seier han.

Sidan fredag har 89 personar fått påvist covid-19 i Bergen. Dette er det høgaste nokosinne, utanom gårsdagens rekord på 103.

Det glidande snittet i Bergen er no 74 smitta pr. døgn. Det er rekordhøgt.

– Bergen har no 290 smitta pr. 100.000 innbyggjarar, som og er rekordhøgt, seier Valhammer.

Talet for registrerte smitte dei siste to vekene er fire gongar så høgt som i mars, og dobbelt så høgt som i september.

– Me har hatt like mange oppdaga smittetilfelle som me hadde frå februar til august dei siste 14 dagane, seier Valhammer.

Byrådsleiaren vil ikkje innføra portforbod.

– Der er me ikkje i Bergen no, men viss me ikkje trekk kraftig i handbrekket, er me på veg mot full nedstenging, seier Valhammer.

Skapar debatt

Byrådsleiaren seier han forstår at det blir debatt om tiltaka dei har sett i verk, og særleg grensa på fem personar i private heimar.

– Men det er og viktig at desse er nøye vurdert, og mange omsyn er vurdert nøye oppimot kvarandre. Når me no har valt å setja avgrensinga på fem, er det fordi dei smittevernfaglege anbefalingane, både lokalt og nasjonalt, er så sterke, seier Valhammer.

Han håpar tiltaka kjem til å ha effektiv og rask effekt, slik at ein ikkje treng inngripande tiltak over lang tid.

– Det er ikkje ei enkel avgjerd for meg og byrådet å setja i verk strenge tiltak for ei heile befolkning, men alternativet er verre, seier Valhammer.

Han åtvarar at det ikkje er nokon grunn til å tru at ein kan sjå ein liknande situasjon i Bergen som i Europa, der helsevesenet knekk saman og mange døyr.

– Kan samanliknast med ein cellegiftkur

Helsebyråd Beate Husa samanlikna tiltaka mot korona med ein cellegiftkur.

– Dei gjer mykje skade, men om me ikkje får kreften vekk, blir skadeverknadane større. Det er likevel ingen tvil om at skaden av det me gjer, vil ramma mange, seier Husa.

– Me har ikkje noko val, me må ta denne kuren saman, sa ho.

Kommunen får mange spørsmål om kva som er lov og ikkje, opplyser Husa. Mange er opptekne om dei kan bli bøtelagde eller ikkje.

– Men då glepper me på hovudpoenget. Me skal stoppa smitten saman. No er ikkje tida for å vera kreativ og leita etter smotthol. No er tida inne for å gjera det me kan for å avgrensa smitten, seier Husa.

Forsvarar stenging av treningssenter

Mange har vore kritiske og stilt spørsmål ved om det er nødvendig å stenga treningssenter, slik Bergen kommune har gjort.

– Me har opplevd at korona har spreidd seg på treningssenter, også i Bergen. Me veit at med auka smittetrykk, aukar sannsynet for at nokon rundt oss eller me sjølve har korona utan å vita det, seier Husa.

Husa meiner dei må kunna stenga stadar der også smitte enno ikkje har spreidd seg.

– Sånn er det når smitten er på eit så høgt nivå i byen vår.

– Avgjerande fase

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen ville dei private samankomstane til livs.

Ifylgje Hansen er risikoen for å bli smitta når det er ti til stades mykje høgare enn når det er fem samla i ein privat samkome.

– Og viss det er ein smitteførande til stades, er det mange fleire som blir utsett for smitte, seier Hansen.

– Me er i ein heilt avgjerande fase for å snu utviklinga no. Då er det viktig at avgrensingane ikkje fører til at smittespreiinga i private samkomer aukar ytterlegare, seier Hansen.

Tiltaka kan vera helseskadelege

Hansen seier også at tiltaka i seg sjølv kan ha helseskadelege effektar.

– Einsemd og psykiske belastningar, som følgje av det. Men også at dei som føretrekk å trena på treningssenter, ikkje kan gjera det, seier Hansen.

Han ville også oppklara kvifor ikkje alle serveringsstadar er stengt.

– Det kan vera hensiktsmessig å oppretthalda nokon trygge arenaar for åleinebuande å møtast på. Me har sett at mange serveringsstadar er trygge arenaar så lenge gjestane ikkje blir for rusa. Det er betre at dette tilbodet blir haldt oppe, enn at det blir erstatta av private samankomstar, seier Hansen.