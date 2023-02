– Svekka tillit til kommunedirektøren

– Me vil koma med ei unnskyldning utan atterhald til dei to lærarane og samtidig uttrykkja svekka tillit til kommunedirektøren.

Det sa Jostein Hellestveit (Sp) under dagens kommunestyremøte i Alver kommune.

Onsdag fortalde NRK at kommunedirektør Ørjan Raknes Forthun ikkje lenger har tillit frå politikarane. Det heng saman med korleis Alver kommune reagerte då to lærarar vart skulda for å ha krenka elevar. Ei uavhengig gransking konkluderte før jul med omfattande kritikk av kommuneleiinga si handtering av saka.

Under kommunestyremøtet torsdag skulle rapporten frå granskinga handsamast. Frå talarstolen under uttrykte gruppeleiar etter gruppeleiar unnskyldningar til dei involverte lærarane. Fleire var glade for at ein rapport endeleg var på bordet, men kritiserte òg det kommunedirektøren sa då han presenterte sine kommentarar til rapporten.

– Eg hadde ærleg tala venta at han starta med å seia unnskyld til dei det angår, sa Nils Marton Aadland (H).

Astrid Aarhus Byrknes (KrF) la fram eit fellesframlegg der dei mellom anna ber om unnskyldning til lærarane og vil vurdera om det er grunnlag for å gi dei kompensasjon for påkjenninga. Der rettar kommunestyret òg kritikk mot kommunedirektøren. Framlegget vart einstemmig vedteke.

Etter at politikarane hadde fremja kritikk og unnskyldningar, var kommunedirektøren framme på talarstolen.

– Sjølvsagt beklagar eg ovanfor dei to lærarane, sa han.