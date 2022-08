– Sør-Noreg kan få straumprisar på over 20 kroner i vinter

– Vi gjorde en analyse av effekten de to nye kablene hadde på prisene i 2021, og konkluderte da med at de to nye kablene sto for rundt ti prosent av de høye prisene da. Hovedkonklusjonen er at vi hadde hatt svært høye priser også uten de to nye kablene. Det er nok fremdeles tilfelle. Samtidig varslet vi også da at virkningen kunne bli høyere i enkelte scenarier framover.

– Vi har ikke gjort nye analyser og er usikre på hvor presise det er mulig å være på dette i den helt ekstreme situasjonen vi ser nå, hvor utviklingen er rask og først og fremst preget av usikkerhet. Akkurat nå er vi nok utenfor de fleste analytiske modeller, og det er vanskelig å være skråsikker på noe.

– Allerede i fjor sto de nye kablene for en større virkning på prisene enn det den opprinnelige modellen sto for. Usikkerheten som følge av krigen i Ukraina og den omfattende energikrisen Europa står i, var det ingen som forutså. Vi kan hverken bekrefte eller avkrefte funnene i Volues simulering, men det er grunn til å anta at virkningen av kablene er høyere nå enn i 2021.

– Det er andre faktorer som er hovedårsak til de høye prisene vi ser nå, og det er ikke urimelig å si at de eksterne forholdene står for et sted mellom 75 og 90% av de ekstreme prisene vi ser nå. Det viser jo også Volues simulering.

– Samtidig påvirkes prisene her hjemme nå i tillegg av at vi har lite vann i magasinene og at produsentene samtidig priser det gjenværende vannet høyt for å kunne spare på det. Det er viktig for å kunne trygge forsyningssikkerheten gjennom vinteren. Vinteren kommer i enda større grad til å være preget av usikkerhet, og det er liten grunn til å tro at de ekstreme prisene gir seg med fortsatt voksende usikkerhet knyttet til den europeiske gassforsyningen.