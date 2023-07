– Skal vere trygge på turistvegane

Nasjonale turistvegar er glade for at Telenor skal få på plass mobildekning på den nasjonale turistvegen over Gaularfjellet.

NRK fortalde i helga om indiske turistar som i førre veke punkterte, og ikkje hadde dekning på mobilen då dei ringde etter hjelp.

Silje Myhre Amundsen i Nasjonale turistvegar seier folk skal vere trygge på turisvegane.

– Det er ein omveg som alternativ for raskare vegruter, så det er klart ynskjeleg at folk skal oppleve nasjonale turistvegar som trygge, seier ho.