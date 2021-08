– Regjeringa sin plastplan er side opp og side ned med reint babbel

I 2017 stranda ein kval full av plastposar på vestlandskysten. I dag, over 4 år etter, presenterte regjeringa heilt nye tiltak for å hindre plastforureining i naturen.

– Plastavfall i havet og i naturen er eit av vår tids raskast aukande miljøproblem.

Det sa statsminister Erna Solberg (H) i dag då ho presenterte regjeringa sin nye plaststrategi.

– Direkte babbel

Tiltaka vart presentert like ved der ein gåsenebbkval full i plastposar vart funnen stranda i 2017.

Men regjeringa sin plan får det glatte lag av miljøforkjemparen Andreas Brandvoll som står bak den landsdekkene organisasjonen Plastpiratene

Han etterlyser det han meiner er ein total mangel på konkrete tiltak i planen.

– Det er mykje prat og ekstremt lite handling. Side opp og side ned med reint babbel, meiner Brandvoll.

Han meiner også at regjeringa har slagside og ein norsk eigeninteresse, fordi Noreg eksporterer olje som blir brukt til å lage ny plast.

NRK har vore i kontakt med Klima- og miljødepartementet tysdag kveld, men dei har førebels ikkje hatt høve til å svare på kritikken.

PLASTPIRAT: Andreas Brandvoll. Foto: Privat

Rammar næringslivet

– Plasten kan komme til å ramme mykje av det me skal leve av i framtida om me ikkje får bukt med problemet, fortalte Solberg i dag.

Dette er ein av grunnane til at regjeringa no har utvikla ein eigen strategi retta mot plastproblem både i Noreg og internasjonalt.

– Me må bli smartare i måten me handterer plasten på når den blir til avfall.

Ifølge regjeringa sin strategi er målet blant anna å gjenvinne meir og sikra meir berekraftig bruk av plast.

– Det viktigaste er at me har kontroll på søppelet vårt. Me må resirkulere og syte for at plastavfallet ikkje kjem på avvege, forklarte statsministeren etter pressekonferansen i dag.

MAGEN FULL: Då forskarar frå UiB undersøkte kvalen fann dei store mengder plast. Foto: CHRISTOPH NOEVER / UNIVERSITETET I BERGEN

Strengare reglar for fiskereiskap

Plaststrategien tek for seg fleire aspekt ved plastforureining i naturen.

Blant anna vil den innføre strengare reglar for fiskereiskap og fremme tiltak både mot tap og opprydding av fiskereiskap.

Det vert også krav om bruk av resirkulert plast i produksjon av nye plastprodukt. Slik resirkulert plastråstoff må også følgje same krav til fråvær av miljøgifter og andre helse- og miljøfarlege stoff som anna plast.

Det blir også stadfesta i strategien at det er den ansvarlege for forureininga som skal bere kostnadene for å førebyggje og redusere plastforureininga.

HAVPLAST: Store mengder plast på ein strand på Landro-øyene utanfor Sotra, vest for Bergen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Eit globalt problem

– Vi trenger ein global plastavtale der alle verdas land pliktar å gjennomføre ein nasjonal plan for å stanse utslepp av plast til havet, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Ifølge FN hamnar 8 millionar tonn plast i havet kvart einaste år. Mykje av plasten i naturen er mikroplast.

Regjeringa meiner det framleis trengst meir kunnskap om dei ulike aspekta ved plastforureining.

– Difor vil strategien fokusere på arbeidet med å kartlegge og overvake plastforureininga nasjonalt og internasjonalt, meiner regjeringa.

Men dette held ikkje mål, meiner Brandvoll i Plastpiratene.

– No må regjeringa få handling bak orda, rett og slett få fingeren ut, meiner han og er tydeleg på at han og dei andre i miljørørsla vil halde fram kampen.