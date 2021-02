Fra torsdag til og med mandag ble det målt ti minusgrader eller kaldere i Bergen. Det er første gang på elleve år at det har vært registrert fem så kalde dager på rad i Norges nest største by.

Man må hele 126 år tilbake i tid for å finne en lengre kuldeperiode i byen.

Men det er ikke bare i Bergen det har vært usedvanlig kaldt siste tiden. Et stort stabilt høytrykk over Nord-Europa har gitt tørt, fint og kaldt vintervær i nesten hele landet.

KRAFTIG HØYTRYKK: Slik har værsituasjonen i Nord-Europa vært lenge: Høytrykk i nord og lavtrykk i sør, med vind fra øst inn i Norge. Foto: Bjerknessenteret

Klimavakten: – Veldig uvanlig

– Nå har det vært veldig kaldt veldig mange steder helt fra Sørlandet til Nordland og Troms, med snø helt ute på kysten, blant annet på strendene på Jæren. Det er veldig uvanlig, sier vakthavende klimavakt hos Meteorologisk institutt, forsker Hanne Heiberg.

Allerede i desember varslet klimaforsker Erik Kolstad ved Norce og Bjerknessenteret at vinteren i vest kunne bli uvanlig kald og langvarig.

I et intervju med BT antydet han da at det kunne bli like kaldt som «ekstremvinteren» i 2010.

– Årsaken til denne kuldeperioden er at høytrykket over oss har gjort at lavtrykkene slutter å komme inn langs kysten vår, slik de vanligvis gjør om vinteren. Det er derfor vi pleier ha det så mildt. Når høytrykket ligger over oss, får vi kald og tørr vind fra øst i stedet for den milde og våte luften vi pleier få inn fra havet, sier Erik Kolstad til NRK.

SKILLER MELLOM VÆR OG KLIMA: Klimaforsker Erik Kolstad presiserer at kuldeperioden nesten hele landet har vært gjennom ikke betyr at vi kan slutte å tenke på global oppvarming. Foto: Andreas R. Graven / Pressebilde

Forstår spørsmål fra skeptikere

I kommentarfelt i sosiale medier verserer nå teorier om at den kalde 2021-vinteren skal være et bevis på at global oppvarming ikke fins.

Kolstad har en viss forståelse for at mange syns det er merkelig med en ny «ekstremvinter», samtidig som klimaforskere snakker om at Jorden blir stadig varmere.

Men klimaforskeren sier det ikke er noen motsetning mellom global oppvarming og en skikkelig kald vinter ca. hvert tiende år.

– Global oppvarming fungerer ikke slik at det alltid blir varmt. Fjoråret var det varmeste året som er målt i Norge noen gang. Oppvarmingen her har vært ca. én grad de siste hundre årene. Det betyr at om vi har 15 minusgrader nå, ville det kanskje vært 16 minusgrader for hundre år siden.

– Så fenomenet global oppvarming er ikke avlyst på grunn av én kald vinter?

– Nei. «Global» er nøkkelordet. Selv om det er kaldt her, er det ekstremt varmt andre steder akkurat nå. Dette vi ser nå er et ganske lokalt eller regionalt fenomen, hvor et stort område i Nord Europa er ganske kaldt. Men det er ikke spesielt kaldt andre steder i Europa eller i andre deler av verden.

UVANLIG: Bergen har hatt sin lengste kuldeperiode på elleve år denne måneden. Her har et kunstverk utenfor Haukeland sykehus fått snøpryd. Foto: Marit Hommedal / NTB

Smits: – Må skille mellom vær og klima

Det samme sier meteorolog John Smits hos Meteorologisk instistutt. I Dagsrevyen på NRK1 torsdag presiserte han at vær og klima er to forskjellige ting.

– Det vi har opplevd nå er mer et uttrykk for at været varierer enn at klimaendringene plutselig skulle ha stoppet opp. Vi skal ikke lenger tilbake enn desember før vi finner en måned som var betydelig varmere enn normalen, sier Smits.

– Når vi snakker om klimaet, snakker vi om perioder på 30 til 50 år og de store trendene og snittene.

Varmegradene kommer

Uansett ser den voldsomme kuldebølgen ut til å være over for denne gang. Lørdag ventes plussgradene å være tilbake i Bergen og Bodø, og det samme ser ut til å skje i Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø på søndag.

Oslo må trolig vente til torsdag før det skjer, men dagtemperaturen er ventet å ligge like under nullpunktet frem til da. I innlandet blir det fortsatt kaldt, men også på Lillehammer ligger det an til å kunne bli én varmegrad, dog ikke før neste helg.

– Betyr dette at våren kommer nå, Erik Kolstad?

– Nei, det er fortsatt februar. Selv om det blir mye mildere, kan vi ikke akkurat forvente vår med det første.

Neppe spesielt kald vår i vente

Teamet hans på Climate Futures på Bjerknessenteret er nå i gang med å utforme et sesongvarsel for våren. Kolstad forteller at det fortsatt rår en del usikkerhet om været de kommende månedene:

– Ingenting tyder på at den skal bli spesielt kald. Men det fortsatt for tidlig å si noe mer, sier klimaforskeren.