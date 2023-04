– Ikkje skrem villreinen

Sunnfjord villreinutval oppmodar alle om å ta ekstra omsyn til villrein i fjella no. Simler som er drektige er særskilt utsette for uro sidan det nærmar seg kalvingstid. – Hald hundar i band og unngå å skremme villreinen då den er ekstra sårbar no før kalving, seier leiar Jan-Ove Flaten.