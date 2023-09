– Ikke bestemt at serval skal avlives

Miljødirektoratet avviser at det er fattet et endelig vedtak om at servalen Niño skal avlives. Dyret, som er ulovlig importert, ble observert på rømmen i Bjørnafjorden i juni før det ble funnet av eieren. Dyrevernorganisasjonen Noah har foreslått å sende servalen til et redningssenter i Sør-Afrika.