– Historisk dom fra Høyesterett

I dag ble det klart at tre innsatte ved Bergen fengsel får erstatning etter lovstridige og svært hyppige nakenvisitasjoner.

Det slo Høyesterett fast.

De tre innsatte har vært representert av Elden Advokatfirma, med advokat Maria Hessen Jacobsen i spissen.

– Dette er en historisk dom. For våre klienter utgjør den punktumet i en årelang kamp for å sikre innsatte reelt erstatningsmessig vern for menneskerettskrenkelser de har blitt utsatt for, sier Jacobsen.

Elden Advokatfirma representerer over 180 andre tidligere og nåværende innsatte som har tilsvarende krav mot staten.

Jacobsen mener dommen fra Høyesterett nå setter en viktig presedens, som vil ha stor betydning for alle saker der menneskerettigheter kan være brutt.

– Det er viktig at Høyesterett her har oppstilt et slikt vern, sier Jacobsen.