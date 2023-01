– Har kontroll på situasjonen

Førde sjukehus er eitt av sjukehusa som laurdag blir trua av den russiske hackargruppa Killnet. Gruppa truar fleire sjukehus og helseinstitusjonar i Noreg. – Helse Vest IKT melder at dei har kontroll på denne situasjonen, seier kommunikasjonsrådgjevar Per Marifjæren i Helse Førde til NRK. Administrerande direktør i Helse Vest IKT Ole Jørgen Kirkeluten fortel at føretaket har sete i verk geo-blokkering for land utanfor Skandinavia. Geo-blokkering avgrensar tilgangen til ei netteneste basert på brukaren si geografiske plassering.