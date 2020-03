Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det hadde spøkt for meg ut i april, for då hadde eg ikkje hatt meir å gå på. Så alt i alt er det jo gode nyheiter, seier Guro Draugsvoll Haugland som eig frisørsalongen Floke i Florø.

For etter at regjeringa i dag lova 10–20 milliardar i kontantstøtte til næringslivet, er det mange som no får eit lite pusterom.

Regjeringa foreslår at staten dekkjer ein del av dei faste kostnadane for bedrifter som har betydeleg nedgang i omsetnaden som følgje av virusutbrotet og smitteverntiltaka.

Ordninga skal vere effektiv og virke raskt, seier regjeringa. pengane skal bli utbetalt som ein kontantstøtte, og kome næringslivet til gode så fort som mogleg.

– Me trur denne ordninga vil bety mykje for dei som slit, og at vi vil kunne unngå konkursar, seier næringsminister Jan Tore Sanner (H).

For Haugland i Florø betyr det at frisørsalongen har fått forlenga levetid.

– Har ikkje mykje pengar på bok

Det har vore ei tøff tid for frisørbransjen. For tiltaka frå regjeringa som førte til at salongane landet over måtte stenge ned har gjort at dei fleste no står utan inntekt, og med gjeld eller husleige å betale. Haugland, som opna frisørsalongen sin i fjor, seier det har vore utfordrande.

– Det er klart når ein er nystarta, så har ein ikkje mykje pengar på bok. Eg har brukt mykje pengar på å pusse opp salongen, og lån å betale også som vert vanskeleg for meg å betene personleg.

Sjølv om ho er usikker på detaljane rundt pakken, og kor mykje ho ender opp med å få, så jublar Haugland over at ho truleg vil få dekka ein god del utgifter i tida som kjem.

– Me vil framleis miste det omsetninga vår, men å få dekka utgiftene våre vil jo betyr at vi kan overleve lengre.

– Har i praksis null i inntekt

Sjølv om pakken gir håp til mange, er nokon også skeptiske. Torstein Lorentzen driv frisørkjeda CanCam med fem salongar i Ålesund og Molde. Han driv også frisørskule og har rundt 40 tilsette.

– Med yrkesforbod har vi i praksis null i inntekt. Dei tilsette var sjokkskadde i starten, men vi får håpe det kjem noko godt ut av det i andre enden, seier han.

SPENT: Torstein Lorentzen har vore frisør i 50 år. Han er usikker på om næringspakken er god nok. Her har han Eve Wågsholm i stolen før koronautbrotet. Foto: Privat

Lorentzen er glad for alle tiltaka regjeringa no set inn for å hindre konkursar, men han er likevel ikkje trygg på at det er nok.

– Eg er også utruleg spent på kva som skjer den dagen vi får lov til å begynne å jobbe igjen, og kundane kanskje framleis er engstelege for å bli smitta.

– Må prioritere rett

Administrerande direktør Anne Mari Halsan i Norske frisør- og velværebedrifter seier til NRK at ho er optimistisk, men også litt nervøs fordi ho ikkje kjenner til detaljane rundt krisepakka.

– Foreløpig ser det bra ut. Vi ser at vi er sett, og at regjeringa og myndigheitene tar innover seg at vi faktisk sit med yrkesforbod, seier ho.

Halsan meiner det er viktig å no prioritere dei bedriftene som vert sett på som levedyktige og berekraftige.

– Det er dessverre mange bedrifter som ikkje går rundt, og som ikkje har gjort det på lang tid. Desse må bli luka ut slik at vi satsar på dei bedriftene som er trygge arbeidsplassar, også på andre sida av korona.