– El-fly vil bli Vestlandets Intercity. Dette vil bli ein revolusjon, seier fylkesvaraordførar Natalia Golis (MDG). Ho viser til ein rapport frå Transportøkonomisk Institutt som slår fast at elektriske fly mellom tettstader på Vestlandet kan la seg realisere. Ho peikar på at vestlendingar er godt vane med å køyre elektrisk og at dei er aktive brukarar av kortbanenettet. Selskapet Elfly Group ser føre seg å bruke elektriske sjøfly som kan lande nær sentrum av tettstader på Vestlandet.