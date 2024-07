– Dette kan ikke skje igjen

Brann-trener Martin Ho legger ikke skjul på at han er irritert på at klubben slapp en av sine viktigste spillere, Justine Kielland, bare to dager før toppoppgjøret mot Vålerenga. – Ville jeg hun skulle dra før kampen? Nei. Var det riktig å la henne dra før kampen? Også nei. Er det ute av min kontroll og på styrenivå? Ja. Dette kan ikke skje igjen, sier Ho til Bergensavisen etter onsdagens kamp, som Brann tapte 0-2.