– Dårlig nytt for de med høye bustadlån

Norges Eiendomsmeglerforbund mener statsbudsjettet er dårlig nytt for de mange boligeierne med høye boliglån. – Regjeringen retter tiltak mot noen få vanskeligstilte boligeiere med vekt på distriktene, men gjør ingenting for å lette situasjonen for det store flertallet av husholdningene som tynges av høye rentekostnader, seier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving i en pressemelding. – Boligeiere med lav til moderat inntekt avspises med ubetydelig lette i inntektsskatten, men regjeringen foreslår ingen lettelser knyttet til eiendomsskatt, formuesskatt på primærbolig eller rentefradrag. Resultatet vil være at husholdningene med boliglån blir fattigere, mens bankene blir rikere på høyere rentenivåer, sier Carl O. Geving.