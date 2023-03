– Bergen framleis sentrale i SV

I helga held SV landsmøtet sitt på Gardermoen. Gina Barstad, Kerim Hestnes Nisancioglu og Sara Bell (biletet) vart alle valde inn i partiets sentralstyre. Camilla Ahamath blei attvald som inkluderingspolitisk leiar.

– Dette viser at Bergen skal halda fram med å ha ein sentral plass i leiinga av SV også etter at Audun Lysbakke no har gått av som partileiar, seier leiar i Bergen SV, Audun Syltevik.