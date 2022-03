92-åringen flyktet fra krigen – Nå er hun forent med familien på Askøy

– «Spasiba», «spasiba». Takk, takk, sier 92 år gamle Ermak Zoia mens hun holder seg over brystet i ærbødighet.

Hun var 11 år da andre verdenskrig brøt ut. Hun har levd gjennom om en hel kald krig.

Nå hjelper oldebarnet Mazur Tihon (8) med de siste stegene mot en buss som skal ta dem langt nord.

De har reist i flere dager før de krysset grensen til Polen.

Om hun noen gang kommer til å se hjemlandet sitt igjen, vet hun ikke.

Zoia og Tihon er to av 70 ukrainere som ble plukket opp av norske hjelpere ved Rava-Ruska på grensen til krigen tirsdag.

Bak initiativet står et lite teater fra Fyllingsdalen i Bergen.

Foto: Oddgeir Øystese

– Kharkiv er som Stalingrad i 1944

På et vertshus nær grensa til hjemlandet venter Valentina Zhylinska på en buss mot Bergen. Hjembyen er en krigssone.

– Huset mitt ble truffet og ødelagt av bomber, sier Zhylinska.

Hun viser frem et bilde av et bombenedslag av hjembyen på mobilen sin.

– Kharkiv er som Stalingrad i 1944, sier en annen kvinne på vertshuset.

Mange har lignende bilder med seg over grensen.

HJEMMET ER ØDELAGT: Det er trolig ikke noe hjem å reise tilbake til etter krigen for enkelte av flyktningene. Bildet er tatt på et vertshus i Polen før avreise mot Norge. Foto: Oddgeir Øystese

Kjører fra krigen

Familie og venner omfavner hverandre og tar et smertefullt farvel, før noen av dem trår om bord på bussen.

Andre må bli igjen.

Blant seteradene sitter et lite barn på syv måneder, unge mødre, skolebarn, søstre, fettere og bestemødre.

De har alle en tilknytning til Norge. Mange har familie på Vestlandet.

Så begynner bussen å kjøre.

– Det er en veldig rar følelse at vi er på vei et sted. Vi har lagt alt igjen og vet ikke når vi kommer tilbake. Følelsen av usikkerhet er veldig ubehagelig, sier Elena Horlova.

Foto: Oddgeir Øystese

2,6 millioner på flukt fra Ukraina

Etter to uker med krig, har over 2,6 millioner mennesker flyktet fra Ukraina viser tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Ifølge høykommissær Filippo Grandi, er flyktningbølgen den største siden andre verdenskrig.

UNCHR har sagt at de tror 4 millioner kan flykte, men vurderer nå å oppjustere tallet.

De frivillige fra Fyllingsdalen teater og bussjåfører fra Tide ville frakte 70 av dem trygt til Norge.

På forhånd hadde teateret en liste på navngitte personer som skulle med.

FLYKTNINGER: To ukrainske flyktninger ved grensestasjonen i Hrbenna i Polen. Faren til barnet er igjen i Ukraina. Bildet er tatt tirsdag ettermiddag. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Får beskjed om asyl underveis

Norsk-ukrainer og organisatoren om bord på bussen, Ivan Valeaev, er sliten, men glad for at bussen endelig er på vei mot Norge igjen.

Men opplevelsen er bittersøt.

De siste dagene har han fått tusen telefoner fra mennesker som ønsket seg en plass på turbussen fra Vestlandet.

70 er med tilbake til Norge.

– Et sted under alt er jeg veldig, veldig glad, sier norsk-ukraineren.

Underveis blir det bestemt at flyktningene fra Ukraina skal få kollektiv asyl.

Norge oppretter 8000 akuttplasser rundt om i landet. Myndighetene ber også privatpersoner som kan leie ut til eller ta imot flyktninger om å melde seg.

Mens alt dette skjer, sitter 92-åringen ved et vindussete og ser verden utenfor gli forbi.

Nå skal hun, barnebarnet og Pechenina Alla bli Askøyværinger. Zoia har et barnebarn og en familie utenfor Bergen.

– Om det er vanskelig? Å ja! sier Zoia.

OM BORD: Pechenina Alla (til venstre) og Ermak Zoia på vei til Askøy

Omfavnelse på fergekaien

To døgn senere og etter en del strev, får flyktningene komme om bord på danskebåten fra Hirtshals til Bergen.

Den lange reisen mot Norge snart over.

På fergeterminalen venter en familie på Zoia, Tihon og Pechenin.

– Nå er jeg utrolig glad for at de kommer trygt til oss, sier Anna Stenfeldt.

Så ser de hverandre over gangen, bestemor og Johanna. Møtet ender i tårevåte omfavnelser.

Endelig fremme.

– Jeg kan puste ut, men fremdeles er det så mange folk som trenger hjelp. Vi skal fortsette å hjelpe Ukraina så godt som vi kan. Takk Norge, sier Stenfeldt.

SAMLET: Familien som bor i Norge og i Ukraina er samlet på kaien i Bergen. Foto: Oddgeir Øystese