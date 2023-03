90 dagar fengsel for vald mot politi

Ein sunnfjording i 40-åra har fått sin sjuande dom for vald og trugsmål mot politiet. Mannen slo ein politibetjent i ansiktet og sparka ein annan politibetjent i låret. Same kvelden prøvde han å skalle til ein politioverbetjent. No må sunnfjordingen sone 90 dagar i fengsel.