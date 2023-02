89 bøter for ulovleg mobilbruk

Etter at dei nye satsane på bøter ved mobilbruk ved køyring vart kjent, har UP skrive ut 89 bøter. Sidan 1. februar utgjer det rundt 18 bøter dagleg. Til samanlikning skreiv UP ut rundt 11.000 bøter for mobilbruk i 2022, altså rundt 30 kvar dag.

Dei nye satsane er ikkje tatt i bruk endå, og ligg på 9700 kroner.