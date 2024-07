844 uten strøm på Osterøy

En teknisk feil i strømnettet har ført til at BKK-abonnenter ved Valestrandsfossen i Hosanger på Osterøy er uten strøm.

BKK uttaler til BT at de ikke vet når strømmen vil komme tilbake, men at montører er sendt ut for å drive feilsøking i området.