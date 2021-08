81 smittet i Bergen siden torsdag

Bergen kommune har fått 81 nye smittetilfeller siste døgn. Dermed fortsetter den høye smittetrenden i byen. De fleste smittede er mellom 13 og 39 år, der 20-29-åringer er den største gruppen.

• 52 smittede er nærkontakter, mens 12 har ukjent smittevei.

• 17 av de smittede har ikke kommunen rukket å smittespore.

• Tre beboere på sykehjemmet Lyngbøtunet er smittet.

• Totalt er 16 ansatte på 14 sykehjem smittet: Kolstihagen, Midtbygda, Arna helseheim, Landås menighets eldresenter, Fantoft, Odins vei, Sandsli, Betanien, Lyngbøtunet, Gullstøltunet, Kalfaret, Løvåsen, Engen og Mildeheimen.

• 2526 personer testet seg torsdag, et svært høyt tall historisk sett.

– Vi går inn i en helg med høye smittetall. Det er viktig at vi står sammen om å stoppe spredningen av koronaviruset, og da trenger vi at alle følger de tiltak og anbefalinger som til enhver tid gjelder. Jeg forstår at mange er lei, men med så høye smittetall er det ikke et godt tidspunkt at mange samles, og alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter de har. Vær sammen med folk du kjenner, enten du er hjemme eller ute på byen. Ingen bør unnlate å oppgi nærkontakter når en får påvist smitte. Da stopper smittesporingsarbeidet opp, sier fungerende smittevernoverlege Kjell Haug.