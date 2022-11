81 år gamal kvinne sakna på Stord

Ei 81 år gamal dement kvinne er sakna frå sjukeheimen på Stord. Politiet opplyser at ho er i god fysisk form. Ho er kledd i ein tynn gråblå jakke, bukse, genser og sandalar. Den sakna er sist sett i retning sentrum like før klokka 17. Politiet ber om at dei som har tips tar kontakt på telefon 02800.