79 personar drukna i fjor

79 personar drukna i Noreg i fjor, og 94 prosent av dei omkomne var menn, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. Året før døydde 89 personar i drukningsulykker. – Nedgang er positiv, men 79 liv tapte til drukning er ei sterk påminning om at drukning er ei samfunnsutfordring som må løysast. Vi er nøydde til å nå spesielt vaksne menn for at drukningstala i Noreg skal gå ned, seier generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet i ei pressemelding.(©NPK)