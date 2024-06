79- åring døydde i traktorulykka i Bremanger

Det var den 79 år gamle Leif Myklebust som mista livet i ei traktorulykke i Bremanger torsdag 30. juni.

I samråd med familien går dei ut med namnet på den avlidne.

Ulykka skjedde i samband med gardsarbeid i Svelgen, der Myklebust blei påkøyrd av ein traktor.

Espen Gulliksen i politiet i Bremanger, seier til Firdaposten at dei avventar ein snarleg obduksjonsrapport, før dei endeleg kan konkludere i saka. Eit kamera som var montert på ein driftsbygning fanga opp hendinga. Ifølge Gulliksen tyder alt på at det var eit tragisk hending som ingen kan lastast for.