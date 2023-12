700 underskrifter mot nedlegging

Det har vore stor mobilisering for å redde ruseininga på Tronvik i Høyanger som leiinga i Helse Førde vurderer å legge ned. Meir enn 700 personar har så langt signert på ein underskriftskampanje. Helse Førde må spare 100 millionar kroner for å få 2024-budsjettet i balanse. I løpet av dagen er det venta at administrerande direktør Arve Varden skal legge fram ei innstilling på kva sparetiltak helseføretaket meiner er naudsynt.