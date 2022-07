70-åring sakna i Aurland

Vest politidistrikt melder at dei i kveld har leita etter ein 70 år gammal mann i Nærøyfjorden i Aurland kommune. Mannen skal ha køyrt dit måndag kveld for å padle. Det er ikkje sikre indikasjonar på at vedkomande padla i området. Mannen køyrer ein raud Toyota Hiace med ein raud kajakk på taket.

Hovedredningssentralen seier at det utan hell er søkt med helikopter i området etter den raud kajakken.