7 månader i fengsel for skattesvik

Ein mann i 70-åra er i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømd til sju månader i fengsel og 150 000 kroner i bot for skattesvik. Det melder Sunnhordland. Mannen oppgav ikkje honoraret han fekk frå eit utanlandsk selskap til skattemyndigheitene, slik at han over 7 år unndrog 1,5 millionar skattekroner. I retten erkjente mannen forholda og beklaga det som hadde skjedd. Han har også betalt tilbake beløpet. Retten meiner han har handla grovt aktlaus, men kan ikkje sjå vekk frå at det han har forklart er korrekt.