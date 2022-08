7-åring skal ha blitt mishandlet – barnevernets rolle granskes

Statsforvalteren skal granske barnevernets rolle, etter at en sjuåring i Bergen skal ha blitt mishandlet av sin far. Det skriver Bergens Tidende. Gutten ble funnet med mange skader og sår i begynnelsen av august, og faren er siktet for grov mishandling. Barnevernet var i kontakt med faren noen uker tidligere. Statsforvalteren skal se på om saken ble forsvarlig fulgt opp.