60 nye fagskuleplassar til Fagskulen i Vestland

Fagskulen i vestland får 60 nye fagskuleplassar. Totalt 20 millionar kroner skal gå til fagskular over heile landet og 500 nye toårige studieplassar frå hausten av, skriv Ap og Senterpartiet i ei pressemelding.

– Det å kunne gje 60 nye personar moglegheita til å ta ei vidareutdanning vil vera bra for den enkelte, og bra for næringslivet, seier fylkesordførarkandidat i Ap, Stian Jean Opedal Davies.