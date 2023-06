591 passasjerer om bord da bil tok fyr på danskebåten

Konsernsjef Brian Hansen i Fjord Line er onsdag morgen i Risavika hvor MS «Bergensfjord» legger til etter brannen i natt.

– Det var et utbrudd av brann på bildekket vårt. Det var en liten brann som kjapt kom under kontroll, og som ikke spredte seg til annet enn den bilen det handlet om. Vårt sprinklersystem fungerte som det skulle, og brannen kom under kontroll ganske kjapt ved hjelp av sprinkeranlegg og innsats fra mannskapet, sier Hansen.

Ifølge Hovedredningssentralen var det 591 passasjerer om bord på skipet. Ingen skal være skadet.

Skipet legger til i Risavika i Stavanger i 8.15-tiden onsdag morgen. Det er 1 time og 45 minutter forsinket.