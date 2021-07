I ei pressemelding frå Bergen kommune står det at det høge talet representerer prøvar teke frå og med fredag den 23. juli til og med måndag 26. juli.

Av dei 58 smitta er 36 nærkontaktar. Seks er importsmitte og 12 har ukjend smitteveg, To av prøvane er endå ikkje kartlagt og to er såkalla inkonklusive. Det betyr at dei kan vere negative.

Ifølge smittevernoverlege Egil Bovim gir ikkje dagens høge tal grunn til panikk.

– Vi har hatt høge tal dei siste 14 dagane. Dagens tal verkar nok veldig høgt, men om vi ser på testdatoane ser vi at tala er på omtrent same nivå som dei har vore dei siste to vekene, seier smittevernoverlege Egil Bovim i pressemeldinga.

Til NRK fortel han at testane er frå fleire ulike dagar.

– Gangen i det er at du går og testar deg, testen blir sendt til Haukeland og blir analysert. Resultatet kjem anten dagen etter eller to dagar etter. I nokre tilfelle tre dagar etter. Det er då vi registrerer det.

BEKYMRA: Smittevernoverlege Egil Bovim er bekymra for at det no er aukande smitte i Bergen. Foto: Anne B. Vassbotn

– Stadfestar smittetrykk i Bergen

Bovim er meir bekymra for den aukande andelen positive testar.

– Etter 15. juli har andelen stige til over éin prosent, og søndag var den på det høgaste så langt i sommar med 2,6 prosent av dei som testar seg. Det er ei stadfesting på at det er eit visst smittetrykk i Bergen akkurat no, seier Bovim.

At mange av dei smitta har ukjend smitteveg vekkar også bekymring.

– I dagens tal er det mange med ukjend smitteveg, og det likar vi alltid særs dårleg, seier Bovim.

Ifølge Bovim er det positivt at dei dei fleste av dei smitta er nærkontaktar, noko som vil seie at dei allereie er i karantene og utgjer mindre smitterisiko.

Vil ikkje innføre tiltak endå

Sjølv om Bergen har eit aukande smittetrykk, vil det ikkje bli sett i verk tiltak endå. Tysdag morgon snakka Egil Bovim med Folkehelseinstituttet.

– Vi har is i magen, og er samde om at det ikkje er nokre tiltak som skal bli sett i verk umiddelbart, men vi skal følge med på tala, seier Bovim.

– Kva gjer de framover?

– No følger vi veldig godt med og analyserer tala grundig. Vi går inn i kvart enkelt tilfelle og ser om vi finn nokre samanhengar. Gjer vi det, gir vi råd i samband med det.

Bovim meiner at bergensarane brukar munnbindet lite om dagen.

– Eg har vel ikkje grunn til å kjefte på folk, men eg synest det er fornuftig å bruke munnbindet meir aktivt enn ein gjer.